Vleermuizen kunnen fruittelers helpen bij bestrijding van schadelijke insecten

Momenteel bekijken de onderzoekers nog of het plaatsen van nestkasten extra vleermuizen naar de Haspengouwse fruitplantages kan lokken. "De kasten die op de markt te vinden zijn, zijn niet altijd goed, want de temperatuur in die kasten is niet altijd stabiel en vleermuizen zijn daar wel gevoelig voor", zegt Rymen. "Hier is dus nog extra onderzoek voor nodig."