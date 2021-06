Voetbalsterren schuiven cola weg: frisdrank als EK-sponsor, kan dat wel?

Het is dan maar de vraag waarom er reclame gemaakt wordt voor frisdrank. "Financiële middelen," meldt marketeer Marc Fauconnier. "Zo'n groot evenement kan niet met overheidsgeld betaald worden en die inkomsten komen dan van sponsors." Coca-cola betaalt jaarlijks miljoenen euro's om reclame te maken op het evenement. "De sponsors zijn op zoek naar naambekendheid en in het geval van Coca Cola zit daar een traditie in." En daar knelt volgens de marketeer momenteel het schoentje. Nu wordt de associatie met sporters gelegd en dat wordt niet altijd in dank afgenomen.

Dit jaar zijn er erg veel Chinese merken die naam willen maken in de technologiesector. Zij gebruiken dan het EK om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. "Qua fastfood zijn de sponsoraantallen pover", zegt Fauconnier. Coca-Cola, Heineken en Takeaway zijn de enige grote sponsors in de sector op het EK dit jaar. "Je mag niet vergeten dat biermerken zoals Heineken niet al te veel opties hebben om hun merk te promoten", merkt Fauconnier op. "In Frankrijk is reclame voor bier op televisie zelfs verboden. Daarom is het EK een unieke plek qua promotie".