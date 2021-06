Voormalig president Laurent Gbagbo vanuit Brussel teruggekeerd naar Ivoorkust

Niet alle Ivorianen kijken echter reikhalzend uit naar de terugkeer van hun voormalige president: zijn tegenstanders zijn van mening dat hij het land in chaos heeft gestort tijdens de postelectoriale crisis van 2010.



Gbagbo was toen president van Ivoorkust, maar verloor de verkiezingen van zijn uitdager Outtara en weigerde vervolgens zijn nederlaag te erkennen. Bij het conflict dat daarop uitbrak kwamen op enkele maanden tijd meer dan 3.000 mensen om het leven. In april 2011 werd Gbagbo gearresteerd.



Voor zijn rol in dat geweld stond Gbagbo in Den Haag terecht, maar in januari 2019 werd hij vrijgesproken en dat vonnis werd bevestigd in beroep in maart 2021. Verenigingen van slachtoffers van deze crisis stellen naar eigen zeggen straffeloosheid aan de kaak en hebben een betoging in Abidjan gepland.