BEKIJK - "Beladen wedstrijd die Rode Duivels zullen winnen", voetbalanalist Imke Courtois blikt vooruit in VRT NWS Live

Om zes uur vanavond kunnen we opnieuw verzamelen rond het scherm voor de tweede EK-wedstrijd van de Rode Duivels. Daarin nemen ze het op tegen het Deense elftal in hun hoofdstad Kopenhagen. Een emotioneel beladen wedstrijd want de Deense speler Christian Eriksen kreeg zaterdag nog een hartstilstand op het veld. Hij revalideert in het ziekenhuis. "Eriksen was een belangrijke speler in het middenveld, maar de Rode Duivels hebben betere kansen", voorspelt Imke Courtois, analist bij Sporza. Herbekijk hier de VRT NWS Live.