Waregemse bedrijven helemaal in de ban van Rode Duivels: "EK-dorp voor alle medewerkers geopend"

"We hebben van al onze medewerkers een foto genomen. In Rode Duivels-outfit, uiteraard. En van die foto's hebben we stickers laten maken, die ze in een Panini-boek kunnen kleven. Het doet heel wat medewerkers en mezelf denken aan die goede oude tijden", lacht de grote baas. "We hebben in het stickerboek ook allerlei weetjes laten opnemen over onze medewerkers, zoals hun guilty pleasures. Het is de bedoeling dat iedereen elkaar op een leuke manier wat beter leert kennen. De stickers kunnen verzameld worden door opdrachtjes, zoals de wedstrijd bijwonen in het EK-dorp of meespelen met het caféspel nageltje-klop. Ook ruilen met collega's is zeker mogelijk."

