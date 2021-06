Vorige zaterdag zakte de Deense voetballer Christian Eriksen tijdens een EK-wedstrijd in elkaar. Een hartfalen zo blijkt. Hij kreeg zorg en hartmassage en dat bleef minutenlang in beeld. Een paar mensen wilden dan weten wat het beleid is in verband met schokkende beelden. Het antwoord vindt u in bovenstaande clip.

De clip is ondertiteld.