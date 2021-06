Een nieuwe tropische dag vandaag, en daar komt gedonder van, noodnummer 1722 geactiveerd

Morgen begint de dag met enkele buien die vanuit Frankrijk richting Nederland trekken. Lokaal is onweer mogelijk, al blijft het overdag vaak droog met brede opklaringen. Later in de namiddag neemt de kans op onweer opnieuw toe, vooral in het westen kan dat hevig zijn. Het is nog warm met maxima van 23 graden aan zee tot 30 à 32 graden in Vlaanderen.

Zaterdag starten we de dag op veel plaatsen met lage wolken, met later opklaringen. Op een lokaal buitje na blijft het droog. Maxima rond 17 graden in het westen, 24 graden in het centrum en 27 tot lokaal 28 graden in Belgisch Lotharingen en de Kempen.

Zondag is het vaak bewolkt en kunnen 's morgens enkele onweersbuien ons land bereiken vanaf de Franse grens. Daarna wordt het tijdelijk droger, maar in de loop van de namiddag of avond neemt de kans op onweer weer toe. Het wordt zo'n 21 graden aan zee en 24 tot 27 graden elders.

Begin volgende week krijgen we wisselend tot zwaar bewolkt weer, het blijft meestal droog, al is een bui niet uitgesloten. Maxima van 20 tot 23 graden in het centrum van het land.