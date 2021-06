Welke lessen trekken uit bezoek Biden aan EU en Poetin?

In de NAVO zouden de Europeanen er goed aan doen dringend de echte defensie-implicaties van de opkomst van China aan te pakken. Namelijk dat de eerste verdedigingslijn in Europa Europees zal moeten zijn, vermits de VS in geval van een gelijktijdige crisis in Azië en Europa, wellicht Azië voorrang zal geven.

Biden sprak straffe taal over de “heilige band” van Artikel 5, maar niettemin zouden Amerikaanse versterkingen wel eens later en in kleinere aantallen kunnen komen. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog is Europa niet meer het prioritaire toneel voor de Amerikaanse strategie.