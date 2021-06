Yoga tijdens de blokperiode in Hasselt: “Ontspanning voor lichaam en geest”

“Jullie mogen gaan liggen. Nu mag je de ogen sluiten en we gaan kijken of er nog spanning is in je lichaam.” Jana Broeckx geeft instructies aan Stephanie en Claire die op hun rug liggen op een matje en een handdoek. “Ik kan het alle studenten erg aanraden”, vertelt ze. “Yoga heeft mij heel erg geholpen in mijn leven. Helaas heb ik het pas gevonden na mijn studententijd. Maar het is wel een goede manier om wat meer rust te creëren in je lichaam en in je geest.”