Zaak uit Zwevezele mag als eerste in Europa Tommy Hilfiger-collectie voor mensen met beperking verkopen

"De Tommy Hilfiger-Adaptive collectie is gemaakt om kledij makkelijker hanteerbaar te maken voor mensen met een beperking", zegt Jessie Provoost van So Yes uit Zwevezele bij Wingene. "Het heeft handige ritsen, een betere pasvorm, magnetische sluitingen en ga zo maar door. Op die manier kunnen mensen met een beperking zelfstandig en op een gemakkelijke manier kledij aan- en uittrekken."

Jessie en haar vriendin Sofie zijn allebei ergotherapeuten. "We hebben 13 jaar lang samengewerkt in het AZ Delta, waar we mensen hielpen revalideren. Vaak zagen we dat mensen blijvend moeite hadden om zich aan- en uit te kleden. Wij gingen dan, ergotherapeut zijnde, op zoek naar aanpassingen om het leven voor hen wat makkelijker te maken. In kledij vonden we dat niet of was het erg duur en totaal niet modieus. Daarom hebben we So Yes opgestart. Wij maken en verkopen nu hippe kledij voor mensen met een beperking. Denk maar aan broeken voor rolstoelgebruikers of mensen met de ziekte van Parkinson."

Beluister hieronder het gesprek met Jessie van So Yes en lees daarna voort: