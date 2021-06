Onweer en wateroverlast op komst? Zandzakjes voor alle inwoners van Ternat

Begin juni trok een zwaar onweer met veel neerslag over Ternat. Verschillende kelders stonden toen onder water na de wolkbreuk. Daarom kan iedereen die dat wil vandaag zandzakjes gaan halen bij de gemeente. Vooral inwoners uit de watergevoelige straten krijgen de raad om dat te doen. “Wambeek is een gevoelige plek, maar verrassend, ook in Ternat kregen we in juni veel water. En dat was 40 jaar geleden”, zegt burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V).