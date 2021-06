Zoektocht na ongeval loopt goed af, verdwenen kind blijkt bij grootouders: "Moeder door shock vergeten of kind in auto zat of niet"

In Kruibeke is een zoekactie naar een zesjarig kind gisteren goed afgelopen. Een vrouw knalde er tegen een vangrail en werd uit de auto geslingerd. Ze raakte zwaargewond én in shock. Ze kon zich niet herinneren of het kind ook in de auto zat of niet. De hulpdiensten namen het zekere voor het onzeker maar het kind zat ongedeerd bij de grootouders.