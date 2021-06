Zware brand vernielt groot deel schrijnwerkerij in Gent

De schade aan het bedrijf is groot. Het hoofdatelier, waar veel hout en machines stonden, liep erg veel schade op. Ook in de assemblage-afdeling klinkt hetzelfde verhaal. De lakafdeling bleef zo goed als gespaard, maar ook daar is er heel wat rookschade. Het personeel was gisteren volop bezig met een inventaris te maken van machines die nog bruikbaar kunnen zijn. “Het is erg zonde, want ons atelier is nog maar recent gebouwd”, klinkt het. De oorzaak van de brand is vooralsnog niet bekend.