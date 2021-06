Zware tegenslag voor CureVac-vaccin: amper 47 procent bescherming

Het vaccin blijkt doeltreffend bij jongere mensen, maar niet bij 60-plussers en dat is juist de meest kwetsbare doelgroep. Viroloog Johan Neyts is enigszins verbaasd. “De technologie van het vaccin is namelijk vergelijkbaar met die van Pfizer of Moderna”. Maar CureVac was er daarentegen wel in geslaagd om het vaccin meer thermostabiel te maken “en dus minder gevoelig aan hoge temperaturen, wat ook interessant kan zijn om het vaccin te gebruiken in het Afrikaanse continent.”

Intussen had onder meer de Europese Unie wel al een deal bereikt met CureVac voor de aankoop van 225 miljoen dosissen van het vaccin, met een optie op nog eens 180 miljoen dosissen. België heeft ingetekend op zo'n 3 miljoen dosissen. Maar voor een tekort moeten we niet vrezen. “Wij hebben voldoende andere vaccins," vermoedt Neyts. "Integendeel zelfs: misschien is er in het najaar in ons en andere Westerse landen wel een overschot aan vaccins, die we dan kunnen doneren aan landen met te weinig vaccins."