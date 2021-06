350 vrijwilligers mogen feesten op testevent in Brussel

Feesten zonder mondmaskers of anderhalve meter afstand. Het lijkt een verre droom, maar op 3 juli kunnen 350 vrijwilligers die nog eens beleven in Brussel. Van 11 uur 's avonds tot 3 uur 's ochtends mogen ze zich helemaal laten gaan in zaal La Madeleine. Meteen het eerste testevent voor het nachtleven. En dat is nodig zegt schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen Delphine Houba (PS). “Het is hoog tijd dat het Brusselse nachtleven weer gaat bruisen. Nachtclubs maken deel uit van onze cultuur en versterken onze aantrekkelijkheid als toeristische bestemming. De nachtelijke sector is dus essentieel voor de gezelligheid en de uitstraling van de Stad Brussel.”