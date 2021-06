440 kinderen gestorven tijdens hun tocht om Europa te bereiken afgelopen drie jaar

De cijfers die het journalistencollectief Lost in Europa kon inkijken zijn afkomstig van UNITED. Dat is een netwerk van 550 ngo's in 45 Europese landen. Zij verzamelen aan de hand van open bronnen al sinds 1993 informatie over vluchtelingen die sterven tijdens hun tocht naar Europa en publiceren daar jaarlijks een lijst van. In totaal documenteerde UNITED al 44.764 overlijdens van vluchtelingen en migranten. Het gaat zowel over mensen die op zee, op het Europese vasteland, in grensrivieren als in een detentiecentrum voor migranten sterven.