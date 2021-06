Leuven kreeg afgelopen jaar 50 nieuwe handelszaken bij: "Herlancering is stilaan begonnen"

Dat er desondanks in bepaalde Leuvense winkelstraten nog steeds veel leegstand is, valt niet te ontkennen. Als hoofdreden daarvoor kijkt centrummanager Michel Warlop naar de grote ketens. "Die trekken weg uit de steden omdat ze het financieel moeilijk hebben en dus moeten overwegen of een fysieke winkel nog voldoende geld opbrengt. Die trend heeft niets met corona te maken, we zien dat al een tijdje. Daardoor komen grote panden leeg te staan, maar die ruimtes zijn dan weer veel te groot voor kleinere of beginnende handelaars. Dus blijven ze vaak leeg", legt Warlop uit. "Daardoor krijg je soms de indruk dat er veel leegstand is als je door de Bondgenotenlaan of een gedeelte van de Diestsestraat loopt. Terwijl er in andere straten, zoals de Mechelsestraat, dan weer amper panden leeg staan."

Volgens de centrummanager stond begin 2021 zo'n 11% van de handelspanden in Leuven leeg. Dat is een stijging met bijna 1,5% in vergelijking met het jaar voordien. Uiteraard speelt onder andere de coronapandemie daarin ook een kwalijke rol. Toch ziet Warlop de toekomst positiever in dan een tijdje geleden. "We merken beetje bij beetje dat de herlancering is begonnen. Er hebben vorig jaar minder handelaars de deuren moeten sluiten dan je zou verwachten in een coronajaar. Ook al konden bedrijven een tijdlang niet failliet gaan door maatregelen van de Federale Overheid."