5G in België weer een stap dichterbij: Kamer keurt wetsontwerp over veiling 5G-rechten goed

De volgende stap in de uitrol van 5G in ons land wordt een veiling van het spectrum. Dat betekent dat er frequentiebanden op het netwerk zullen worden geveild die operatoren dan kunnen aankopen, zegt Sofie Pollin. "We hebben die veilingen gehad voor 2G, 3G en ook 4G, in 2009. Da's al meer dan 10 jaar geleden, er is dus nood aan meer spectrum. Want we gebruiken massaal onze smartphones, en bedrijven gaan steeds meer digitaal voor robotisering."

De operatoren Telenet, Proximus en Orange krijgen tijdens de veiling concurrentie van minstens een vierde speler, bevestigt Pollin. Het zou om een speler gaan die zich vooral focust op privénetwerken voor bedrijven. Het is niet duidelijk hoeveel ze zullen moeten betalen, maar het om "een serieuze investering", vertelt Pollin. De opbrengst is voor de verschillende regio's en het federale niveau in ons land, al is over die verdeelsleutel nog discussie.