A12 in Boom staat tijd lang volledig blank na defecte pompinstallatie, intussen opnieuw vrijgemaakt

"De hevige regen zorgde vanmorgen vroeg voor zeer slecht zicht op de weg", vertelt Hajo Beeckman van de VRT-verkeersredactie. "Op de E19 zag een vrachtwagenchauffeur een botsabsorbeerder van een mobiele werf te laat, en reed er tegenaan. Niemand raakte gewond. Even later kwam de de A12 in Boom helemaal onder water te staan. Oorzaak is een pompinstallatie van Wegen en Verkeer die momenteel niet werkt."

De brandweer probeert het water weg te pompen. Tijdens de ochtendspits waren in beide richtingen één of enkele rijstroken versperd. Intussen is alles daar opnieuw vrij. Ook op de zijwegen naar de A12 stonden op een bepaald moment lange files.