Afvalophaler waarschuwt: "Bescherm je vuilniszak tegen hongerige vossen en katten"

Vermijden dat dieren té geïnteresseerd geraken in je vuilniszak, is niet altijd makkelijk. Toch geeft Interza een paar tips die voor een oplossing kunnen zorgen. "Het helpt om de zak pas 's ochtends buiten te zetten in plaats van 's avonds. Vossen en katten zijn immers nachtdieren. Ook kan je vlees- en visrestjes extra inpakken", vertelt Buysse. Maar de veiligste manier is je afvalzak aanbieden in een ouderwetse, gesloten afvalemmer. "Daar kleef je dan wel best een sticker met het Interza-logo op. Die kan je gratis bij ons aanvragen. Zo weten onze ophalers dat jouw zak in de emmer zit en dat ze die dus moeten meenemen."