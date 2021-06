An begon een konijnentrimsalon: "Konijnen zijn meer dan schattige dieren die wortels eten in hun hokje"

Charlie is de eerste klant van de dag bij Place to Bun. "We komen gewoon op controle", vertelt zijn baasje. "Sinds ik hem laat trimmen, is hij veel vrolijker en nieuwsgieriger. We hebben ook zijn ren en zijn eten aangepast en dat verschil merken we." Charlie wordt uitvoerig geborsteld en geschoren, zijn nagels worden geknipt en zijn oren schoongemaakt. Hij blijft er opvallend rustig onder. "Andere konijnen zijn een stuk wilder", lacht An. "Ik heb hem toch weer wat verder kunnen helpen. Hij had opnieuw wat last van plakpoep, schilfertjes en zijn oortjes waren vuil."

