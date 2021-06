Baby in vondelingenschuif in Antwerpen, De Wever: "Mijn dochters noemden hem baby Finn"

In de vondelingenschuif in Antwerpen is "enkele weken geleden" een baby gelegd. Dat meldt burgemeester Bart De Wever (N-VA) op Facebook en bevestigt vzw Moeders voor Moeders aan VRT NWS. Het is de eerste vondeling in de schuif sinds 2019. "Mijn dochters noemden hem baby Finn", schrijft De Wever.