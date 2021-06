Bloedtest voor mensen die 3 kilometer rond 3M-fabriek wonen, om te kijken hoeveel PFOS er in het bloed zit

Mensen die zich zorgen maken over vervuiling met PFOS kunnen binnenkort ook zelf een bloedtest laten afnemen. PFOS is de stof kwam vrij op de bedrijfsite van 3M in Zwijndrecht, en mensen zijn bezorgd over hoe groot die vervuiling nu precies is. Met de bloedtesten kunnen toxicologen kijken hoeveel PFOS er in hun lichaam zit.