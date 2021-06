Buitenbeenpop kiest tweede jaar op rij voor een online-festival

De 22ste editie van Buitenbeenpop zal net als vorig jaar een online festival worden. Het festival is bedoeld voor mensen met een beperking, een kwetsbare groep dus. "Door de strengere regels is het voor ons niet mogelijk een veilig festival te organiseren, zonder de toegangstickets duurder te maken", vertelt Jan Vanzeir. "En dat is iets wat we niet willen."