Camper Village voor BK Wielrennen in Waregem volledig uitverkocht

De Camper Village ligt op het parcours van het BK Wielrennen in Waregem, dicht bij de aankomst. "We hadden plaats voorzien voor 150 campers", zegt Ivan Soetaert van de organisatie. "Om het de mensen aangenaam te maken, hebben we ook een takeawayservice voorzien voor bijvoorbeeld het ontbijt of voor een barbecue. Er staat ook een koffiekraam en een ijskraam. Zo kunnen onze gasten volop genieten van de wielerwedstrijd. De renners, zowel de vrouwen als de mannen, zullen 4 keer voorbij de Camper Village rijden."

De Camper Village is volledig uitverkocht. "De mensen komen echt van heinde en verre", gaat Soetaert voort. Eddy Beernaert en Rina Capelle zitten nu al klaar op het terrein. "We zitten graag op de eerste plaats", zegt hij. "Onze vrienden zijn hier ook. Het wordt een super editie."