Podologe Valerie uit Kortrijk: "Mensen die thuiswerkten zonder schoenen aan hebben nu soms maatje groter"

Valerie Vanneste is podoloog in Kortrijk. Zij merkt als geen ander dat corona ook een effect heeft op de voeten. "Het is drukker in de praktijk dan voor corona", zegt ze bij Radio 2 West-Vlaanderen. " We merken echt een stijging in de vraag naar hulp. Heel wat mensen hebben ontstekingspijnen aan de voet en overbelastingsletsels aan het onderbeen. Je hebt natuurlijk ook kleinere problematieken, zoals drukpijnen ter hoogte van de tenen. Wat we ook zien, is een stijging in het aantal rugklachten. Door corona werken meer mensen thuis en dat doen ze soms in een oncomfortabele houding."