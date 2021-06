De historische ruïne in Ename wordt gerestaureerd: "Nu blijft de historische kracht bewaard"

Het gaat over de lange muur van enkele honderden meters waarlangs ook een fiets- en wandelpad loopt. Op bepaalde plaatsen ontbreken er zelfs stenen of staat de ruïne niet meer op de juiste hoogte. Wie de werken zal uitvoeren is nog niet duidelijk. "Het komt er nu op aan dat we de juiste mensen vinden die met de juiste bakstenen en de juiste mortel de muur opnieuw in haar oorspronkelijke staat te herstellen", legt Vervliet uit.

"Het is belangrijk dat de abdijmuur zodanig hersteld wordt dat de historische kracht bewaard blijft. We hopen om nog dit jaar te kunnen starten met de werken, dan is het volgend jaar af", klinkt het nog.