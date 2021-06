De oppositie in Gavere dient klacht in tegen nieuwe plannen voor de markt: "Het bestuur was verre van transparant"

Het oppositiekartel is tegen de plannen en vindt dat de gemeente fouten heeft gemaakt. "In het dossier werd te weinig overlegd met de burgers. Verschillende inwoners spraken hun ongerustheid uit over de parkeersituatie en die werd niet ingewilligd. Daarnaast zijn handelaars op een verkeerd spoor gezet. Nu de markt een pak minder parkeerplaatsen zal hebben, brengt dat ook beperkingen mee voor hen", vertelt fractieleider Karel Hubau.

Doordat het dossier volgens het kartel niet compleet en transparant is, dienden ze een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. De klacht wordt doorgestuurd naar de gouverneur. Zij zal binnenkort beslissen of de plannen worden geschorst.