Vrouwen slepen pornosite Pornhub voor de rechter omdat die video's van hen publiceerde zonder toestemming

Pornhub is een van de grote spelers in de sector. Volgens de eigen statistieken lokte de site in 2019 meer dan 42 miljoen bezoekers wereldwijd. Het daggemiddelde is 115 miljoen, dat is meer dan de bevolking van Canada, Australië, Polen en Nederland samen, aldus een enthousiaste mededeling in het laatste jaarverslag.

In dat jaar werden niet minder dan 6,83 miljoen video's gepubliceerd. Het is niet duidelijk hoe Pornhub erin slaagt om die allemaal te modereren.