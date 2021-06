Drinkwater in enkele Antwerpse en West-Vlaamse gemeenten bevat meer PFAS dan in de rest van Vlaanderen, maar wel minder dan de Europese norm 

Wie de kaart van Vlaanderen bekijkt, ziet het meteen; de PFAS-waarden van de drinkwaterleveranciers rond Antwerpen in en de streek van Zuid-West-Vlaanderen liggen hoger dan in de rest van Vlaanderen. De gemeten waarden schommelen tussen de 30 en 60 nanogram per liter (een nanogram is een miljardste van een gram). Bij andere mogelijk kwetsbare gebieden is dat onder de 30 nanogram. Maar zelfs met de hogere concentratie van PFAS-stoffen liggen de gemeten waarden nog ruim onder de Europese norm die sinds 2020 is ingevoerd: die bepaalt dat er maximaal 100 nanogram per liter in ons drinkwater mag zitten.