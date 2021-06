"Ethiopische leiders willen inwoners van Tigray wegvagen", zegt EU-gezant en Fins minister Pekka Haavisto

De noordelijke provincie Tigray werd eeuwen voor Christus de "wieg van de Ethiopische beschaving". Semitische invloeden uit Jemen versmolten er met lokale tradities en nadien kwam daar het christendom bij. Onder het koninkrijk van Axum vormde Tigray een belangrijke regionale macht te land en ter zee waar de Romeinen en Perzen rekening mee moesten houden. Volgens een traditie zou de Ark des Verbonds toen beland zijn in Axum en wordt die nu nog bewaard in de grote kathedraal daar.

In de middeleeuwen verschoof het zwaartepunt van Ethiopië zuidelijker in het hoogland, naar de Amhara, een van de grootste bevolkingsgroepen van het land. Tigray raakte gemarginaliseerd, zowel onder het keizerrijk als onder de communistische dictatuur van Haile Mariam Mengistu (1974-1991). In die tijd woedde een grote hongersnood in de streek. Het Tigrese Volksfront TPLF werd de kern van een opstand die in 1991 Mengistu kon verdrijven en de controle over het land overnam. Dat bleef echter nazinderen bij de veel grotere Amhara, die dus enkele jaren geleden onder Abiy Ahmed opnieuw de macht konden overnemen.