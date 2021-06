Ex-intendant: "Chemiebedrijf 3M zal honderden miljoenen moeten betalen voor PFOS-vervuiling"

Dat er een dading bestond tussen Lantis en 3M, wist D'Hooghe naar eigen zeggen niet. In die dading spreken het chemiebedrijf en de bouwheer af dat ze niet naar de rechtbank zullen trekken over de vervuilde grond. Lantis - en dus de Vlaamse regering - zou 63 miljoen euro betalen om de meest vervuilde gronden te verpakken en een waterzuiveringsinstallatie te bouwen. 3M zou voor 75.000 euro een veiligheidsberm aanleggen. Maar daar blijft het niet bij, benadrukt D'Hooghe: "Ik vind dat op zich wel een goeie zaak, als ik het nu bekijk. Het eigenlijk bedrag voor de opruim zal voor 3M in de honderden miljoenen lopen. Als je naar soortgelijke projecten kijkt, dan spreek je over 500, 600 miljoen euro. Dat staat hen sowieso te wachten. Lantis heeft alle meest vervuilde grond gedeponeerd op het terrein van 3M. In de dading is daar geen bedrag op geplakt, maar dat op zich betekent al tientallen miljoenen euro aan schoonmaakwerk. Dus het is zeker geen unfaire deal: de vervuiler moet betalen."