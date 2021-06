Formatieteam The Victors trakteert zorgpersoneel op luchtshow

Formatieteam The Victors geeft opnieuw luchtshows. Het eerste optreden deden de piloten voor het personeel van de rusthuizen en AZ Alma in Eeklo. Hun laatste show gaven ze op de Franse feestdag vorig jaar. "Toen vlogen we uit met de Franse kleuren en kort nadien werd alles geannuleerd. Heel jammer want de agenda was goed gevuld en we hadden net een nieuwe show klaar", zegt Manu De Craene van The Victors. "Om de vier à vijf jaar veranderen wij onze show. Alles was uitgetekend, maar toen het tijd was om het in de lucht te repeteren, viel alles stil. Het bleef bij een nieuwe show op papier." Maar daar is nu dus verandering in gekomen.

Beluister het interview voor de show in Eeklo hieronder en/of lees verder: