Schoolgebouw in aanbouw deels ingestort in Antwerpen: 10-tal personen bevrijd, nog aantal slachtoffers onder het puin

Rond 14.45 uur werden de Antwerpse hulpdiensten opgeroepen omdat er een gebouw was ingestort op het Nieuw Zuid, de buurt van het justitiepaleis waar vele flatgebouwen worden gebouwd. Het gaat om een schoolgebouw dat in aanbouw was, van de school Zuidzin.

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Op de eerste beelden van ooggetuigen is te zien dat (minstens) de bovenverdieping van het gebouw is ingestort. Naast het gebouw is te zien dat ook een grote stelling is ingestort.