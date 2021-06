Geen enkele covidpatiënt meer op intensieve zorg in Jessa: "Zeer goed voor de moraal"

De coronacijfers in de ziekenhuizen zien er goed uit. In het Jessa ziekenhuis in Hasselt heeft de laatste covidpatiënt de afdeling intensieve zorgen laten. En dat was voor het personeel een echte opluchting, zegt Jasperina Dubois, intensivist in het Jessa Ziekenhuis: "Het was voor veel mensen een emotioneel moment, het lijkt alsof er een periode is afgerond."