Gemeenten lanceren "Tinder voor werkzoekenden": swipen voor een job via de nieuwe app 'My Local Job'

In de gemeenten Schilde, Brasschaat, Schoten en Kapellen is vandaag een nieuwe app gelanceerd, ‘My Local Job’. De app werkt op dezelfde manier als de datingapp Tinder, al brengt ze geen singles samen, maar wel werkgevers en werkzoekenden. "Het is een heel laagdrempelige tool. De werkzoekende en de werkgever kunnen elkaar onmiddellijk beter leren kennen via een gesprek", legt medeontwikkelaar Ann Callens uit Malle uit.