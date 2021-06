Genderdiscriminatie op het werk en seksuele intimidatie zijn nog altijd een groot probleem

Ook op het werk is het aantal meldingen van seksuele intimidatie sterk gestegen. "Dat is zeker een opmerkelijke vaststelling, net omdat het thuismwerk vorig jaar jaar door de coronacrisis sterk is toegenomen, " zegt Stevens. Maar zelfs in de openbare ruimte is dat seksisme vergroot. Het aantal klachten over straatintimidatie is zelfs verdubbeld tegenover 2019. "Ook opmerkelijk natuurlijk want vorig jaar leefden we toch een lange periode in lockdown met in pricipe dus minder contacten", zegt Stevens. "Maar ik vermoed dat het wegvallen van een stuk sociale controle hierin een rol speelt. Bovendien moeten we de kanttekening maken dat de klachten slechts een topje van de ijsberg voorstellen. In werkelijkheid is die intimidatie veel groter, maar leggen nog veel te weinig vrouwen klacht neer bij de politie of bij ons."