Gezocht: 15 miljoen pond voor handgeschreven gedichten van Emily Brontë en andere literaire schatten

De Honresfield-collectie, daarover gaat het. Er zitten meer dan 500 boeken en documenten in, waaronder echte literaire schatten: handgeschreven gedichten van schrijfster Emily Brontë of een eerste editie van haar beroemde roman “Wuthering Heights”, eerste uitgaven van romans van Jane Austen, zoals “Emma” of “Pride and Prejudice”, handschriften van Robert Burns, Walter Scott, Alfred Tennyson en vele andere grootheden uit de Engelse of Schotse literatuur.