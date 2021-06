In de Verenigde Staten worden recordtemperaturen gebroken. In veel steden in het westen van het land stijgt het kwik tot boven de veertig graden. In Las Vegas werd zelfs 46 graden gemeten en in Death Valley in Californië steeg de temperatuur tot 54 graden Celsius. Die hoge temperaturen brengen ook problemen met zich mee voor de landbouw. De droogtes komen elk jaar steeds vaker voor in de VS.