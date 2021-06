ICT-coördinator op school krijgt voortaan vast statuut

Zo gaan uren ICT-coördinatie ten koste van leraarsuren en hebben veel ICT-coördinatoren geen zekerheid over hun job. Daar wil onderwijsminister Weyts nu iets aan doen.

Zo komt er voor het eerst in alle onderwijsniveaus een vast statuut voor ICT-coördinator. Het ambt van ICT-coördinator wordt ingevoerd in het secundair onderwijs, in het deeltijds kunstonderwijs, in het volwassenenonderwijs en in de centra voor basiseducatie.