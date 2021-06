"Jongeren hebben nood aan betrouwbare informatie": WAT WAT helpt jongeren die twijfelen over vaccinatie

Om de jongeren te informeren lanceert WAT WAT dus de website "Ik ben daar". "Daarop vind je video's terug die op maat zijn gemaakt van jongeren. We hebben verschillende gesprekken gevoerd met experts zoals bio-statisticus Geert Molenberghs (KU Leuven, UHasselt) en Corinne Vandermeulen (hoofd vaccinologie KU Leuven). Die werden in samenwerking met Technopolis ingeblikt", legt Srouji uit. De campagnemanager is heel tevreden over de bereidheid van de wetenschappers om aan de campagne mee te werken. "Ze informeren de jongeren op hun maat, en dat is heel waardevol."