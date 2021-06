Kankerscreening in coronatijd: "Iets minder kankers opgespoord, maar inhaalbeweging is aan de gang"

Elk jaar krijgen meer dan 1,6 miljoen mensen in Vlaanderen een uitnodiging om zich preventief en gratis te laten onderzoeken op borst-, dikkedarm- of baarmoederhalskanker, de zogenaamde bevolkingsonderzoeken, met respectievelijk een mammografie, een stoelgangstaal en een vaginaal uitstrijkje. Door de coronalockdown lagen die tests twee tot drie maanden stil in het voorjaar van 2020. Wat is daarvan het effect geweest? Is de achterstand ingelopen? Bleven de mensen weg van de tests? En zijn er hierdoor kankers niet of te laat ontdekt? Het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO) heeft cijfers verzameld.