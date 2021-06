‘Smoutebollen en Kermiskoers’: een nieuw gezelschapsspel over Limburgse kermissen van vroeger

Vroeger had je nog heel wat onderdelen van een kermis die velen onder ons nu niet meer kennen. Kinderen leren in het spel over een trottinettenkoers, een patattenkoers, een ballonwedstijd en een danssalon. “We hebben gemerkt dat heel wat tradities dreigen te verdwijnen,” vertelt Leen Roels, “maar met de aandacht voor het spel hebben mensen er opnieuw interesse voor. En dat is ook wel de bedoeling, dat de kinderen opnieuw interesse hebben om er opnieuw mee aan de slag te gaan.”