Lange wachtrijen voor door het gerecht belaagde krant in Hongkong, Apple Daily vervijfvoudigt de oplage

"Apple Daily" werd in de jaren 90 opgericht door Jimmy Lai, een Hongkongse miljardair en tegelijk een van de kopstukken van de democratische oppositie. Lai zit al een tijd in de cel, maar zijn krant blijft uithalen naar de regering in Hongkong en naar het communistische regime in China. Het is een van de meest populaire en meest kritische kranten in Hongkong, vooral dan bij jongeren, maar het is niet de enige.