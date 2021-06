"Zuur" bier uitgedeeld nadat er meer dan 680.000 euro werd ingezameld voor Brusselse cafés: "Grootste crowdfunding ooit"

Dat de cafés in Brussel het bijzonder zwaar hadden tijdens de coronacrisis is een understatement. Daarom werd in februari de actie "Zuur" opgestart, samen met het Brussels Gewest. Klanten kregen de kans om hun favoriete Brusselse café een financieel duwtje in de rug te geven. Met succes, want in totaal werd meer dan 680.000 euro ingezameld voor de 82 deelnemende cafés. KFK Hope - Café Kafka, is één van hen. Uitbater Fréderic: "We zijn overdonderd door het succes. Het is de grootste crowdfundingcampagne voor onze horeca ooit in België. Door deze actie kunnen verschillende cafés het hoofd boven water blijven houden."