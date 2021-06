Minister Somers wil overleg met burgemeesters Boom en Rumst: "Als Pukkelpop kan, Tomorrowland ook"

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) wil op korte termijn in gesprek gaan met de burgemeesters van Boom en Rumst over Tomorrowland. Dat meldt hij in een persbericht. Gisteren is beslist dat het dancefestival geen vergunning krijgt om plaats te vinden eind augustus en begin september. "Als Pukkelpop kan, dan ben ik ervan overtuigd dat we Tomorrowland ook kunnen organiseren", aldus Somers.