Eind dit jaar telt Genk mogelijk 17 padelvelden 

Heel wat Genkse sportclubs willen een padelveld aanleggen, en de stad Genk wil hen daarbij steunen. Dat kan een financiële ondersteuning zijn van clubs, of een borgstelling voor de lening die de club aangaat.

De stad wil padel ondersteunen omdat het toegankelijke sport is. "Mensen kunnen het gemakkelijk leren", zegt schepen van sport Kathleen Parthoens (CD&V): "Genk wil zijn inwoners zo veel mogelijk aan het bewegen krijgen. En daarvoor is padel erg geschikt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld tennis waarvoor je wat techniek moet hebben. Padel kan je na een basisopleiding al spelen."

Als alle plannen doorgaan, zal Genk tegen het einde van het jaar 17 padelvelden hebben. In Winterslag zijn er al twee padelvelden, en ook in Waterschei zijn er al twee. Er zijn nu onder meer ook plannen in het centrum van de stad.