Nazareth gaat voor tweede keer in beroep tegen zendmast die in Hospicebossen zou komen

Het luchtvaartbedrijf Skies diende voor de tweede keer een aanvraag in om een zendmast van 60 meter hoog te plaatsen in de Hospicebossen in Nazareth. Nu de aanvraag is goedgekeurd door de Vlaamse overheid gaat het lokaal bestuur in beroep. De gemeente Nazareth hoopt hiermee op overleg tussen de verschillende partijen.