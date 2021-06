Noord-Korea: "Klaar voor zowel dialoog als confrontatie met de Verenigde Staten"

Kim deed zijn uitspraak tijdens een bijeenkomst van toplui van zijn communistische partij. Hij riep hen op om zich voor te bereiden, zowel op een dialoog als een confrontatie met de VS, maar "vooral voor een confrontatie".

Het is de eerste dat Kim reageert op het aantreden van Joe Biden in de Verenigde Staten begin dit jaar. Tot nu toe had het stalinistische regime in Pyongyang diplomatieke communicatie met Washington genegeerd. Kim weet zich duidelijk nog geen raad hoe om te gaan met Biden. Vrijwel zeker zijn er geen nieuwe toppen gepland zoals eerder met diens voorganger Donald Trump, maar hoe de communicatie dan wel moet, is nog niet duidelijk.