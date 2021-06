0-dagenviering in Roeselare voor de zesdejaars

De schepen van Jeugd, Dirk Lievens (CD&V), had aan de klasverantwoordelijken gevraagd om zelf met ideeën te komen. En het is dus een 0-dagenviering geworden. "We hebben beloofd aan de jongeren om hen een viering te geven. We houden ons aan ons woord", zegt Lievens. "Er werd gekozen voor een zittend concept met muziek en een hapje en een drankje."

Concreet worden er volgende week 2 uitwuifavonden georganiseerd voor telkens 400 leerlingen. Celine Mouton is één van die zesdejaars die al zittend afscheid zal nemen van haar klasgenoten. "De uitwuifavonden zullen in Trax in Roeselare zijn", zegt ze. "Dat is een plaats waar normaal gezien fuiven georganiseerd worden. We zullen daar allemaal een gratis drankje en een hapje krijgen. Ik kijk er nu al naar uit om iedereen gewoon nog eens te zien, ook de zesdejaars van de andere scholen. De examens zijn nu nog bezig, dus er hangt nog wat stress in de lucht. Maar in Trax zal de sfeer ontspannen zijn."